Začína sa prehliadka historických vozidiel Piešťanské Zlaté stuhy

Piešťany 19. augusta (TASR) – Popoludňajšou prezentáciou sa začína vo štvrtok v Piešťanoch tradičné podujatie milovníkov historických vozidiel Concours d'Elégance – Piešťanské Zlaté stuhy.



Na piatok majú účastníci naplánované jazdy do Beckova, Trenčína a Trenčianskych Teplíc, kde sa zastavia na námestí. V sobotu povedie ich propagačná jazda do Vrbového a na Myjavu. Informuje o tom organizátor podujatia Ján Horňák na webovej stránke.



V piatok po príchode do Piešťan sa účastníci predstavia Piešťancom pred vilou Astória. V sobotu od 14.00 h bude výstava historických vozidiel na Kúpeľnom ostrove pokračovať, pridá sa aj prezentácia vojnových historických vozidiel združenia Old Duty Trucks, tiež výstava združení historických bicyklov Tyrnaviavelo a závodných automobilov a motocyklov. Obecenstvom najvyhľadávanejší bod programu býva v každom ročníku galavečer pred kúpeľným hotelom Thermia Palace, kde sa v dobovej atmosfére na červenom koberci a v svetlách reflektorov koná slávnostná prehliadka historických vozidiel. V tomto roku ju doplní vystúpenie folklórneho súboru Žito a zakončí ohňostroj.



Stretnutia majiteľov automobilov siahajú až do prvej polovice 20. storočia. Tradíciu založili prevádzkovatelia piešťanských kúpeľov, rodina Winterovcov, v rokoch 1932 až 1937 sa na súťaži o najkrajší automobil zúčastňovali známi kúpeľní hostia či tamojší lekári, napríklad aj herec Vlasta Burian, spevák Richard Tauber, grófka Geraldína Apponyiová z Oponíc a mnohí iní. Tradícia súťaže sa obnovila po roku 1980 ako prehliadka historických vozidiel. V tomto ročníku je zapísaných spolu 53 historických vozidiel z rokov 1907 až 1978.