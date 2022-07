V Piešťanoch sa začína Socha piešťanských parkov

Piešťany 1. júla (TASR) – Po roku sa do Piešťan vracia výstava Socha piešťanských parkov. Vo výstavných sieňach Fontána, Stará lekáreň a v Mestskom parku si do 30. septembra môžu záujemcovia pozrieť diela slovenských výtvarníkov, informoval o tom kurátor výstavy Martin Sedlák.



"Nadväzujeme na obnovenú prezentáciu aktuálneho sochárskeho umenia, ktorej tradícia siaha do roku 1967," uviedol. V tomto ročníku sa podľa kurátora striedajú veľkolepé a heroické témy s existenciálnymi a ekologickými témami mladej generácie. Výstava tak prezentuje diela už nežijúcich legiend slovenského sochárstva ako Andrej Rudavský či Tibor Bártfay spolu s tvorbou mladej generácie, ktorú zastupuje napríklad Tomáš Bede, Marek Stuller, Šimon Chyla či Michaela Kacsiová. Ide zároveň podľa Sedláka o striedanie plných foriem velikánov slovenského sochárstva s ´deravými sochami´ ich nasledovníkov. Ich objem vzniká spájaním dosiek, konárov, často zváraním odpadového materiálu a výpalkov, netvorí ho tona bronzu. "Doba je iná a aj témy sú veľmi odlišné. Vysvetlenie tohto tvrdenia sa mi javí veľmi logicky, aj keď zároveň smutne - nie sú peniaze a nie sú zákazky," konštatoval Sedlák.



Výstavná sieň Stará lekáreň ponúka výber sochárskych objektov malého a stredného formátu od slovenských autorov, Mólo výstavu šperkov a drobnej plastiky Karola Weisslechnera a Fontána výber reliéfneho a objektového umenia. Výstavu pripravilo MSKS s podporou mesta Piešťany a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.