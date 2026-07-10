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Piešťany získali 10.000 eur na revitalizáciu sídliska Adama Trajana

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Projekt bude samospráva realizovať postupne v jednotlivých etapách podľa finančných možností a dostupných grantových zdrojov.

Autor TASR
Piešťany 10. júla (TASR) - Mesto Piešťany získalo 10.000 eur na revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Adama Trajana. Financie mesto využije na realizáciu prvých opatrení v rámci pripravovanej obnovy po bývalej základnej škole. Cieľom je vytvoriť verejný priestor určený pre všetky vekové skupiny. Radnica o tom informovala na svojom webe.

Návrh obnovy, ktorý vznikal v spolupráci mesta s obyvateľmi, počíta s výsadbou viac ako 50 stromov, vytvorením oddychových zón, komunitného priestoru, piknikových miest, doplnením lavičiek, pergoly, herných prvkov i ďalšieho mobiliára.

Projekt bude samospráva realizovať postupne v jednotlivých etapách podľa finančných možností a dostupných grantových zdrojov. Aktuálnu dotáciu mesto získalo celoslovenského grantového programu Zazelenaj svoje mesto.
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