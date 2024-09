Piešťany získali 430.000 eur na kybernetickú a informačnú bezpečnosť

Piešťany 3. septembra (TASR) - Mesto Piešťany získalo dotáciu viac ako 430.000 eur na projekt Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Piešťany. Informovalo o tom na svojom webe. Potrebu obozretnosti pre TASR potvrdil aj odborník na kyberbezpečnosť Ondrej Kreheľ.



Aktuálne prebieha proces uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a mestom Piešťany. Riadiaci orgán schválil oprávnené výdavky projektu vo výške 467.403 eur. Túto sumu tvorí z 92 percent nenávratný finančný príspevok 430.011 eur.



Mesto priblížilo, že predpokladaná dĺžka trvania projektu je 17 mesiacov, s realizáciou plánujú začať v januári 2025. Cieľom projektu je bezpečnosť prevádzky informačných systémov a sietí vrátane sieťovej a komunikačnej bezpečnosti, zaznamenávanie udalostí a monitorovanie a riešenie plynulého chodu prevádzky.



Kreheľ vysvetlil, že s narastajúcim počtom digitálnych zariadení a online služieb sa zvyšuje aj riziko kybernetických útokov, ktoré môžu mať závažné následky. "Prevencia a včasná detekcia sú kľúčové pre ochranu citlivých údajov a zníženie rizika finančných strát. Rôzne formy hrozieb, ako sú phishing, ransomware a DDoS útoky, sú čoraz sofistikovanejšie a vyžadujú si proaktívny prístup k ochrane údajov," povedal.



Kybernetické útoky sa podľa neho zvyčajne odohrávajú v niekoľkých fázach. "Môže to zahŕňať phishingové e-maily, ktoré obsahujú škodlivé odkazy alebo prílohy, ale aj využívanie zraniteľností v softvéri. Ak majú útočníci prístup, začínajú s krádežou údajov, inštaláciou malvéru alebo priamym útokom na servery. V prípade ransomwaru sa údaje zašifrujú a útočníci požadujú výkupné," dodal.



Podotkol, že dôležité je vedieť rozpoznať nebezpečenstvá. "Zamestnanci by mali byť pravidelne školení v oblasti kybernetickej bezpečnosti," povedal s tým, že implementácia systémov na monitorovanie sieťovej prevádzky môže pomôcť pri identifikácii nezvyčajných aktivít, ktoré by mohli naznačovať pokus o útok. Upozornil, že pomôže aj pravidelné aktualizovanie a zálohovanie. Kreheľ sa venuje organizovaniu konferencií o kybernetickej bezpečnosti.