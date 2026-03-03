< sekcia Regióny
Piešťany získali takmer milión eur na obnovu budovy služieb mesta
Autor TASR
Piešťany 3. marca (TASR) - Mesto Piešťany získalo dotáciu takmer milión eur na obnovu administratívnej budovy Služieb mesta Piešťany. Projekt je zameraný na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, predpokladá sa zníženie spotreby energií, úspora prevádzkových nákladov a zlepšenie environmentálnych parametrov budovy. Modernizácia má zároveň vytvoriť vhodnejšie pracovné podmienky pre zamestnancov a prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu mestských služieb.
Financie vo výške 966.034,30 eura schválil Environmentálny fond z prostriedkov Modernizačného fondu. Projekt bude realizovaný po podpise zmluvy s Environmentálnym fondom a po splnení všetkých administratívnych podmienok.
