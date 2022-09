Piešťany znižujú pre ceny energií verejné osvetlenie na tretinu

Piešťany 22. septembra (TASR) – Mesto Piešťany oznámilo zníženie intenzity osvetlenia ulíc mestskými pouličnými lampami. V záujme šetrenia výdavkov plne osvetlené naďalej zostanú iba hlavné ťahy – Bratislavská, Krajinská ulica a Žilinská cesta. Zvyšné ulice v meste budú v tretinovom režime. Informoval o tom referent pre komunikáciu piešťanskej radnice Martin Ričány.



"Zmena svietenia je od pondelka 19. septembra v skúšobnom období, keď technici Služieb mesta Piešťany (SMP) preverujú, ktoré rozvádzače je možné zapojiť do tohto systému. Budeme to postupne upravovať, aby došlo k svieteniu 'každej tretej lampy'. Niektoré ulice budú svietiť vzhľadom na technické prevedenie celé," informovala riaditeľka SMP Hana Dupkaničová.



Uviedla, že pri kolísaní vysokých cien energií mesto však nevie zaručiť, že ide o dostatočné riešenie. "Snažíme sa predísť situácii, keď dodávateľ elektrickej energie pristúpi k odpojeniu odberných miest po neuhradení faktúr," doplnila. V Piešťanoch už pre nedostatok financií nesvieti lávka na Krajinskom moste, parkovisko pri zimnom štadióne, cintoríny či Lido. Kolonádový most svieti aktuálne iba z jednej tretiny. Čiastočné odpojenie verejného osvetlenia je reakciou na nedostatok finančných zdrojov spôsobený nárastom cien za energie o desaťnásobok.