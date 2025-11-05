< sekcia Regióny
Piešťany zrekonštruovali stanicu mestskej polície na Teplickej ulici
Autor TASR
Piešťany 5. novembra (TASR) - Mesto Piešťany počas letných mesiacov zrekonštruovalo stanicu mestskej polície na Teplickej ulici. Zmena priniesla výrazné zlepšenie podmienok pre prácu policajtov aj pre samotný chod služby, zlepšili sa tiež tepelnoizolačné vlastnosti objektu, čo má osobitný význam v chladnom období. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Predmetom opravy bola výmena okien a dverí v interiéri stálej služby, vrátane demontáže pôvodných prvkov a následnej obnovy povrchov. Realizovali sa opravy stien a stropov, penetrovanie, maľovanie a opravy zatečených častí.
Po dokončení prípravných prác namontovali nové plastové okná, vchodové dvere, parapetné dosky, sieťky proti hmyzu a vnútorné žalúzie. Súčasťou rekonštrukcie bola aj izolácia podlahy, zapucovanie špaliet, montáž samozatvárača a odvoz stavebnej sute. Zhotoviteľom projektu bola spoločnosť Stav Design Nevolný.
