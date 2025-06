Piešťany zrekonštruujú počas prázdnin materské a základné školy

Piešťany 26. júna (TASR) - Mesto Piešťany počas letných prázdnin zrekonštruuje viacero školských a predškolských zariadení. Práce bude samospráva financovať z vlastných zdrojov, očakáva však aj schválenie externého financovania, informovala radnica.



Väčšinu prác stihne samospráva ukončiť do začiatku školského roka, niektoré však budú pokračovať aj v jesenných mesiacoch. Cieľom rekonštrukčných prác je nielen zlepšenie technického stavu, ale aj dlhodobé zníženie prevádzkových nákladov prostredníctvom úsporných opatrení.



Práce na zateplení budovy Materskej školy (MŠ) na Ulici 8. mája sa začali 11. júna, potrvajú do 2. septembra. Cieľom projektu v hodnote približne 190.000 eur s DPH je zvýšenie energetickej efektivity prevádzky. V MŠ Zavretý kút sa koncom mája začala rekonštrukcia oplotenia v hodnote približne 27.000 eur s DPH. Počas letných mesiacov sa v škôlke uskutoční aj rekonštrukcia elektroinštalácií za takmer 86.000 eur.



Komplexnú obnovu exteriéru vrátane strechy, stien, terás a inštalácie vonkajších žalúzií pripravuje mesto v MŠ Považská. Projekt v odhadovanej hodnote takmer 759.000 eur čaká na schválenie žiadosti o grant. V prípade jeho schválenia je samospráva pripravená spustiť stavebné práce ešte počas prázdnin a pokračovať aj po ich skončení. Nové dopravné ihrisko vznikne v MŠ Alexandra Dubčeka. Aktuálne prebieha proces povolení k stavebnému konaniu, práce by sa mali začať po letných prázdninách.



V Základnej škole (ZŠ) na Vajanského ulici sa uskutoční v priebehu júla a augusta komplexná obnova elektroinštalácie. Zmluvná cena predstavuje 205.000 eur s DPH. Projekt je financovaný z vlastných zdrojov mesta, ukončenie prác je naplánované do polovice augusta. Na ZŠ F. E. Scherera sa začiatkom prázdnin začne výmena okien na hornom podlaží pavilónu A, kde sídli aj materská škola. Súčasne sa zrealizuje zateplenie južnej a časti východnej fasády, pripravená je aj výmena kotla. Práce v exteriéri môžu pokračovať aj po začiatku školského roka, pričom prevádzka školy ostane neobmedzená, skonštatovala radnica.