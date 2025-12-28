< sekcia Regióny
Piešťany zrušili súťaž na prevádzkovateľa mestskej autobusovej dopravy
Stalo sa tak z dôvodu vysokej ceny zákazky.
Autor TASR
Piešťany 28. decembra (TASR) - Mesto Piešťany po zverejnení úspešného uchádzača na prevádzkovateľa mestskej autobusovej dopravy (MAD) v meste a miestnej časti Kocurice vzalo výsledok obstarávania späť a verejnú súťaž zrušilo. Stalo sa tak z dôvodu vysokej ceny zákazky. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predpokladaná hodnota zákazky prepočítaná na desať rokov trvania bola stanovená na 25.438.703 eur bez DPH pri priemernej jednotkovej cene 2,99 eura bez DPH za kilometer (km). Aktualizovaná jednotková cena úspešného uchádzača - skupiny Umbrella, bola 3,98 eura bez DPH/km, čo by pri prepočte na desať rokov trvania zmluvy (+ ročná opcia) a 749.802,60 km ročne (počet tarifných kilometrov) bolo spolu 32.826.357,83 eura bez DPH.
Vysoké náklady na zabezpečenie prevádzky MAD podľa novej koncepcie od polovice roka 2027 prediskutovali aj na rokovaní mestského zastupiteľstva 18. decembra. Následne sa uskutočnilo rokovanie s uchádzačom, radnica napokon oznámila, že cena za dodanie predmetu zákazky nebola znížená pod úroveň predpokladanej hodnoty zákazky a rozhodla sa vykonať proces „späťvzatia informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a súčasne súťaž zrušiť“. Jedna súťaž na dopravcu pre MAD na roky 2027 až 2037 podľa novej koncepcie už raz v meste prebehla, nikto sa však neprihlásil.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová, koncept počíta s tým, že vozidlá MAD v priemere ročne najazdia cez 70.000 kilometrov. Má priniesť viac benefitov, napríklad viac spojov, kratšiu prepravu, lepšie prestupy, ale aj menej čakania a pravidelné intervaly. Cestujúcim má priniesť aj klimatizované autobusy, z ktorých minimálne tri budú bezemisné či s obrazovkami a novými informačnými tabuľami.
Očakáva sa vyššia rýchlosť autobusovej dopravy, zmena prinesie tiež viac autobusových zastávok bližšie k cestujúcim, zníženie cestovných nákladov a lepší komfort pre cestujúcich. „Zastávky budú oznámené hlásením, nástup bude umožnený všetkými dverami a samozrejmosťou bude platba priložením platobnej karty, mobilného telefónu alebo aj systémom tzv. električeniek, či už mesačných, ročných alebo iných predplatných cestovných lístkov,“ ozrejmila.
Obstarávanie vychádzalo z pôvodnej Optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany, ktorá bola aktualizovaná z dôvodu zmeny koncepcie železničnej dopravy, legislatívnych zmien, zástavby v meste a ďalších požiadaviek obyvateľov mesta. Základným cieľom je čo najväčšia efektivita prevádzky MAD. Nová zmluva počítala aj s budúcou možnosťou zaradenia MAD mesta Piešťany do integrovaného dopravného systému.
