Piešťany zvyšujú kybernetickú bezpečnosť za vyše 300.000 eur

Piešťany 1. augusta (TASR) - Mesto Piešťany realizuje projekt za viac ako 300.000 eur, ktorého cieľom je zvýšiť ochranu digitálnych systémov, údajov a elektronických služieb. Dôjde k modernizácii technologického vybavenie a zavedeniu pokročilých bezpečnostných opatrení. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.



Práce sa začali už v júni 2025 a potrvajú do septembra 2026. „Mesto získa moderný zálohovací systém, ktorý bude odolný voči škodlivému softvéru a neoprávneným zásahom. Zavedený bude aj nepretržitý bezpečnostný dohľad nad celou infraštruktúrou informačných technológií (IT) prostredníctvom služieb na zber a analýzu bezpečnostných incidentov, ktoré umožnia rýchlu detekciu a riešenie prípadných útokov,“ priblížila.



Modernizáciou prejde aj mestská sieť. „Budú nainštalované nové firewally, prepínače, prístupové body a prebehne segmentácia siete, ktorá zlepší jej vnútornú bezpečnosť. Systém bude doplnený o technológiu, ktorá zamedzí neoprávnenému prístupu do siete a zabezpečí prísne overovanie všetkých zariadení,“ uviedla Střelcová.



Zároveň bude vytvorený a vyškolený interný tím zamestnancov mestského úradu, ktorí budú vedieť nové technológie spravovať a efektívne používať v praxi. „Opatrenia sa dotknú všetkých, ktorí so službami mesta pracujú - od úradníkov cez obyvateľov komunikujúcich elektronicky až po podnikateľské subjekty a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ ozrejmila.



Projekt sa podľa hovorkyne nekončí len technickou realizáciou. Po jeho ukončení bude zabezpečená dlhodobá udržateľnosť. „Každoročne prebehne interná analýza rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie, externý audit kybernetickej bezpečnosti sa bude vykonávať každé dva roky a zamestnanci budú pravidelne školení vrátane nových kolegov pri nástupe do práce,“ doplnila s tým, že IT riešenia budú prístupné aj osobám so zdravotným znevýhodnením a pri nákupoch technológií bude mesto klásť dôraz na ekologické kritériá.



Projekt má schválený rozpočet vo výške viac ako 311.000 eur. Hradený je z eurofondov v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, ktoré pokryjú 92 percent nákladov, zvyšných osem percent je financovaných z rozpočtu mesta.