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Pietna spomienka po tragickej nehode je aj proti alkoholu za volantom
K tragickej nehode došlo pred týždňom v sobotu 14. novembra na Štefánikovej ulici.
Autor TASR
Poprad 21. novembra (TASR) - Pietna spomienka na 32-ročnú matku dvoch detí, ktorá prišla o život, keď ju na chodníku zrazil vodič unikajúci pred policajnou hliadkou, sa koná v sobotu popoludní v Poprade. Organizátori chcú zároveň vyslať jasný odkaz, že alkohol za volant naozaj nepatrí.
K tragickej nehode došlo pred týždňom v sobotu 14. novembra na Štefánikovej ulici. „Z tohto miesta zároveň verejne žiadame štátnu políciu, aby v meste Poprad výrazne zintenzívnila cestné kontroly zamerané na alkohol za volantom,“ uviedli organizátori z občianskej iniciatívy na sociálnej sieti. Bezpečnosť v uliciach mesta označili za prioritu s tým, že dôsledné preventívne kontroly dokážu zachrániť nevinné životy. Tichá spomienka so začiatkom o 16.00 h má vyjadriť aj úprimnú sústrasť pozostalým.
Polícia v súvislosti s nehodou zadržala 26-ročného vodiča z Popradu, ktorý čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. Muž je väzobne stíhaný, súd ho vzal na návrh prokurátora do takzvanej útekovej a preventívnej väzby.
V súvislosti s prípadom policajti vyzvali svedkov nebezpečnej jazdy tohto vodiča o kontaktovanie polície a poskytnutie informácií, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení prípadu.
K tragickej nehode došlo pred týždňom v sobotu 14. novembra na Štefánikovej ulici. „Z tohto miesta zároveň verejne žiadame štátnu políciu, aby v meste Poprad výrazne zintenzívnila cestné kontroly zamerané na alkohol za volantom,“ uviedli organizátori z občianskej iniciatívy na sociálnej sieti. Bezpečnosť v uliciach mesta označili za prioritu s tým, že dôsledné preventívne kontroly dokážu zachrániť nevinné životy. Tichá spomienka so začiatkom o 16.00 h má vyjadriť aj úprimnú sústrasť pozostalým.
Polícia v súvislosti s nehodou zadržala 26-ročného vodiča z Popradu, ktorý čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. Muž je väzobne stíhaný, súd ho vzal na návrh prokurátora do takzvanej útekovej a preventívnej väzby.
V súvislosti s prípadom policajti vyzvali svedkov nebezpečnej jazdy tohto vodiča o kontaktovanie polície a poskytnutie informácií, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení prípadu.