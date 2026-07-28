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Pietna spomienka pripomenie obete nehody lietadla na Zlatých pieskoch

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Na bratislavských Zlatých pieskoch sa 28. júla 1976 zrútilo lietadlo Iljušin Il-18B na trase Praha Ruzyně Bratislava Ivanka . Stroj kvôli technickým problémom pri pristávaní tesne minul riadiacu vežu, preletel areál letiska a pri veľkom naklonení vpravo spadol do jazera Zlaté Piesky. V kritický deň lietadlo priletelo z Tripolisu.Na snímke z 30. júla 1976 je stroskotané lietadlo pri Bratislave. Foto: TASR/Dušan Kittler

Dopravné lietadlo IL-18B sa 28. júla 1976 zrútilo do jazera Zlaté piesky.

Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Pri príležitosti 50. výročia nehody lietadla na Zlatých pieskoch v Bratislave sa bude v utorok popoludní konať pietna spomienka na obete tragédie. Uskutoční sa pri pamätníku udalosti v blízkosti jazera.

Dopravné lietadlo IL-18B sa 28. júla 1976 zrútilo do jazera Zlaté piesky. Išlo o najtragickejšiu leteckú nehodu na území Slovenska a jednu z najväčších leteckých katastrof v dejinách bývalého Československa. Väčšina relevantných zdrojov i svedectvá uvádzajú 76 mŕtvych. Nehodu prežili traja ľudia, aj keď niektoré pramene hovorili o štyroch, respektíve piatich.
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