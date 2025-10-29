< sekcia Regióny
Pietne miesta v Košiciach sú pripravené na Dušičky
Košice 29. októbra (TASR) - Na košickom Verejnom cintoríne a v areáli Krematória je všetko pripravené na Dušičky. Úradné hodiny kancelárií budú predĺžené a dlhšie budú otvorené aj samotné areály oboch pietnych miest. Posilnené na tieto miesta budú spoje mestskej hromadnej dopravy. Informoval o tom košický magistrát.
Verejný cintorín na Rastislavovej ulici a Krematórium a Urnový háj budú od soboty (1. 11.) do 8. novembra otvorené každý deň vrátane sviatkov od 7.00 do 22.00 h. Od 9. novembra prejdú pietne miesta na zimný režim a otvorené budú každý deň už iba do 17.00 h.
Úradné hodiny kancelárie na Verejnom cintoríne sú do 3. novembra predĺžené do 17.00 h. Kancelárie pri Krematóriu budú od piatka (31. 10.) do 3. novembra otvorené do 15.00 h. Návštevníci Krematória ocenia podľa mesta vyšší komfort a bezpečnosť vďaka opraveným chodníkom a zmodernizovanému verejnému osvetleniu s novými smart LED svietidlami.
„Verejný cintorín sme vďaka rekonštrukcii premenili na dôstojné a moderné pietne miesto - zväčšili sme kapacitu parkoviska a zatrávnili ho, vstupný areál sa vďaka stromom a špeciálnemu podzemnému zavlažovaciemu systému zazelenal. Všetkým návštevníkom odporúčam, aby sa pristavili pri výstave Príbeh Verejného cintorína, ktorá je umiestnená na námestí pred centrálnym krížom,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.
Mesto pripomína, že pri hľadaní hrobových miest návštevníkom pomôže virtuálny cintorín, ktorý je k dispozícii v digitálnom infokiosku na Verejnom cintoríne alebo v GISPLAN-e mesta Košice. Vďaka nemu môžu zistiť polohu hrobového miesta a fotografiu hrobového miesta. Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach kompletne zmapovala Verejný cintorín, Urnový háj, kolumbárium a prírodný cintorín pri Krematóriu.
„Počas Dušičiek sa staráme najmä o poriadok a čistotu, navýšili sme počty kontajnerov, pridali veľkokapacitné kontajnery a osadili sme mobilné toalety,“ priblížila riaditeľka SMsZ Marta Popríková. Mestská organizácia má pri Verejnom cintoríne aj vlastné kvetinárstvo.
Motorizovaní návštevníci Verejného cintorína môžu na závorovom parkovisku využívať 70 parkovacích miest a tri miesta pre ŤZP osoby.
S dušičkovým obdobím sú tradične spojené aj čiastočné dopravné obmedzenia. Na Cintorínskej ulici bude pre predajné stánky do 2. novembra uzavretá časť ulice. Zmena organizácie dopravy čaká aj Užhorodskú ulicu pri hornom vstupe na cintorín, kde bude premávka do 4. novembra zjednosmernená a parkovať sa bude po oboch stranách ulice.
Mesto spolu s Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) odporúča verejnosti, aby na presun na pietne miesta využívali posilnené linky MHD. Od štvrtka (30. 10.) do 2. novembra budú na linkách 12, 16 a 33 premávať veľkokapacitné autobusy a kapacitne bude posilnená aj električková linka č. 9. V sobotu a nedeľu (1. - 2. 11.) bude posilnená linka č. 33 ku Krematóriu, na ktorej bude premávať veľkokapacitný autobus v 60-minútových intervaloch. K Verejnému cintorínu bude počas víkendu premávať aj autobusová linka č. 54 v 30-minútových intervaloch podľa osobitného cestovného poriadku.
Mestská polícia posilní v okolí pietnych miest hliadkovú činnosť. Bude zameraná najmä na kontrolu verejného poriadku, ale aj dodržiavania bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. Vodičov žiada o trpezlivosť pri prechádzaní a parkovaní áut a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Upozorňuje tiež, aby si ľudia v autách nenechávali doklady, mobilné telefóny, tašky či kabelky.
