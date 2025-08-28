< sekcia Regióny
Pietnou spomienkou si v Trnave uctili známych i neznámych hrdinov SNP
Predseda krajskej samosprávy Jozef Viskupič vo svojom príhovore skonštatoval, že „vtedajší režim prenasledoval nositeľov iných politických názorov a náboženských presvedčení.
Trnava 28. augusta (TASR) - Pietnou spomienkou si vo štvrtok v Trnave uctili známych i neznámych hrdinov Slovenského národného povstania (SNP). Na spomienkovej akcii organizovanej Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Trnava. Podujatie pri pamätníku na trnavskom Univerzitnom námestí doplnil sprievod čestnej stráže ozbrojených síl. Informovali o tom z odboru komunikácie TTSK.
Predseda krajskej samosprávy Jozef Viskupič vo svojom príhovore skonštatoval, že „vtedajší režim prenasledoval nositeľov iných politických názorov a náboženských presvedčení. Ničil hodnoty európskej civilizácie. Likvidoval základné práva a slobody. Dehumanizoval, deportoval a fyzicky likvidoval vlastných občanov. Slovenské národné povstanie nebolo falošným mierotvorným projektom, ale ozbrojeným povstaním proti okupantovi a jeho politike a ideológii.“
Pripomenul, že k povstaleckým silám sa pred 81 rokmi pripojila aj trnavská vojenská posádka v počte 4000 mužov ako jediná zo západného Slovenska. Pripojila sa aj skupina letcov z letiska v Piešťanoch a dôležitú úlohu zohrali aj povstalecké oddiely v okolí obce Prašník. „Dejiny nám opakovane ukazujú, aká krehká je sloboda. Aká zraniteľná je demokracia. A ako veľmi si musíme slobodu a demokraciu chrániť pred všetkými prejavmi, ktoré ich chcú deformovať, spochybniť, naštrbiť či dokonca rozložiť. Aj k tomu nás zaväzuje spomienka na všetkých známych i neznámych hrdinov jednej z najdôležitejších udalostí v našich moderných dejinách,“ zdôraznil.
Vo štvrtok do 17.00 h sú otvorené záhrady Západoslovenského múzea v Trnave, kde si môže verejnosť uctiť významné historické udalosti a zároveň sa bližšie oboznámiť s vojenskou históriou. Návštevníci si môžu pozrieť vojenskú techniku, výstroj a výzbroj. Na mieste je aj regrutačný stánok Ozbrojených síl SR. Zástupcovia TTSK sa zúčastnia na piatkových (29. 8.) centrálnych oslavách výročia SNP v Banskej Bystrici i na spomienkových podujatiach v regióne, ako napríklad v obciach Prietrž alebo Prašník.
