Piknik na hrade v Kremnici oživia pánske kluby a dámske spolky

Kremnica 25. júla (TASR) - V areáli mestského hradného komplexu v Kremnici sa v sobotu (29. 7.) uskutoční tradičný letný piknik na hrade, ktorý Národná banka Slovenska (NBS) Múzeum mincí a medailí organizuje už vyše desaťročia. Tohtoročnou novinkou podujatia budú špecializované prednášky zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov. TASR o tom informoval odborný referent propagácie múzea Silver Jurtinus.



"Cieľom piknikov je umožniť návštevníkom hradného komplexu stráviť tu viac času a ponúknuť im zaujímavý program. Pikniky sme v minulosti ladili do historických období. Organizovali sme gotický piknik, renesančné hody, preniesli sme sa do zlatých čias Uhorska. Keď sme mali prvorepublikový piknik, naši skalní návštevníci prišli dobovo oblečení, s prúteným košíkom a vlastnou dekou," priblížila autorka nápadu, organizátorka piknikov a sprievodkyňa Ivana Uhríková.



Novinkou tohtoročného letného pikniku na kremnickom hrade budú špecializované prednášky určené osobitne pre mužov a pre ženy. "Pripomenieme si časy pánskych klubov a dámskych spolkov 19. storočia. Veríme, že to návštevníci prijmú s humorom," dodala Uhríková. Pre pánsku spoločnosť je pripravená prednáška s názvom Ženy, alkohol a hazardné hry - pikantné príbehy z kremnických dejín, pre dámy je určená prednáška v podaní zlatníčky Daše Ivanovej o netradičnom využití cenného kovu v kulinárstve alebo kozmetike.



Súčasťou podujatia bude i hudobný program, hry pre deti či vzdelávacie aktivity NBS zamerané na zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti. Chýbať nebude čajovňa, stánky s piknik jedlami, remeselníci s ručne vyrobenými výrobkami či degustácia káv. Konať sa budú aj tradičné lektorované prehliadky v kostole sv. Kataríny. Podujatie sa uskutoční od 10.00 do 16.00 h.