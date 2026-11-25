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Pilčík si vážne poranil ruku, pomáhali mu leteckí záchranári
Muž sa pri pílení dreva zasiahol motorovou pílou do oblasti hornej končatiny.
Autor TASR
Čremošné 25. novembra (TASR) - Pilčík si v stredu v lese pri Čremošnom v okrese Turčianske Teplice pri pílení dreva vážne poranil hornú končatinu. Mužovi pomáhala posádka leteckých záchranárov z Trenčína, informovala na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE).
Muž sa pri pílení dreva zasiahol motorovou pílou do oblasti hornej končatiny. „Na kraj lesa ho dopravili príslušníci hasičského zboru, kde si ho do svojej starostlivosti následne prevzala posádka leteckých záchranárov,“ uviedla ATE.
Doplnila, že lekár pacienta vyšetril, ošetril a podal mu potrebnú liečbu. Po preložení na palubu vrtuľníka pacienta s vážnym poranením letecky transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Muž sa pri pílení dreva zasiahol motorovou pílou do oblasti hornej končatiny. „Na kraj lesa ho dopravili príslušníci hasičského zboru, kde si ho do svojej starostlivosti následne prevzala posádka leteckých záchranárov,“ uviedla ATE.
Doplnila, že lekár pacienta vyšetril, ošetril a podal mu potrebnú liečbu. Po preložení na palubu vrtuľníka pacienta s vážnym poranením letecky transportovali do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.