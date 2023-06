Pilčíka zasiahla do hlavy skoba, utrpel rozsiahlu tržnú ranu

Chlebnice 28. júna (TASR) - Zraneného 35-ročného pilčíka prevážal v utorok (27. 6.) večer z Oravy do ružomberskej nemocnice záchranársky vrtuľník. Na sociálnej sieti o tom v stredu informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe.



Muža pri práci v lesnom teréne v Chlebniciach zasiahla do hlavy skoba lanovky. Podľa ďalších zverejnených informácií utrpel rozsiahlu tržnú ranu na hlave. Pilot vrtuľníka pristál na ploche na hrebeni, kde si ho leteckí záchranári prevzali do starostlivosti.



"Lekár mu doplnil vyšetrenie, liečbu a po preložení na palubu bol s úrazom hlavy a poruchou vedomia letecky prevezený do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku," dodali leteckí záchranári.