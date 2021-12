PILČÍKA V LESE ZASIAHOL PADAJÚCI STROM: Na pomoc mu leteli záchranári

Brusno 16. decembra (TASR) – Pilčíka v lesnom teréne obce Brusno zasiahol vo štvrtok padajúci strom. Na pomoc mu leteli záchranári Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE zo strediska Banská Bystrica.



"Padajúci strom zasiahol 45-ročného pilčíka do oblasti hornej a dolnej končatiny. Po lokalizácii miesta zraneného lekára leteckých záchranárov vysadili do terénu pomocou palubného navijaka. Vďaka výbornej spolupráci pozemnej záchrannej služby a hasičov muža na mieste ošetrili a spoločnými silami v krátkom čase preniesli k najbližšiemu miestu, odkiaľ ho mohol vrtuľník z terénu evakuovať," informovala TASR Zuzana Hopjaková, hovorkyňa Air–Transport Europe (ATE).



Po doplnení liečby lekárom ho v stabilizovanom stave transportovali do banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice.