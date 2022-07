SKÚŠOBNÝ LET SKONČIL HAVÁRIOU: Pilot utrpel ľahké zranenia

Na snímke lietadlo po nehode pri obci Cígeľ v okrese Prievidza 7. júla 2022. Foto: TASR - KR PZ v Trenčíne

Bojnice/Cigeľ 7. júla (TASR) - Pilot motorového lietadla, ktorý vo štvrtok ráno havaroval medzi Cigľom a Lehotou pod Vtáčnikom v okrese Prievidza, je v stabilizovanom stave a prepustili ho do domácej starostlivosti. K pádu došlo počas testovania nového typu lietadla WT9 Dynamic. Udalosti vyšetruje Letecký a námorný vyšetrovací útvar Ministerstva dopravy a výstavby SR.Pilota previezli po nehode do Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.uviedla námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť bojnickej nemocnice Elena Strapková Boydová.K nehode došlo počas letových skúšok nového typu lietadla so silnejším motorom.opísal riaditeľ spoločnosti Aerospool Ján Hrabovský.Spoločnosť podľa neho aktivovala záchranné zložky, na miesto nehody priletel vrtuľník, ktorý pilota odviezol na letisko v Prievidzi, skadiaľ ho záchranári previezli na pozorovanie do bojnickej nemocnice.ozrejmil Hrabovský.Nešlo podľa neho o prvú skúšku, ktorú robila firma vo svojej histórii a išla na limit lietadiel.dodal.