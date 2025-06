Piloti ultraľahkých lietadiel si uctili pamiatku M. R. Štefánika

Bratislava 24. júna (TASR) - Leteckí veteráni a piloti združení v Slovenskej leteckej federácii v utorok absolvovali spomienkový let po poslednej leteckej trase generála Milana Rastislava Štefánika z Talianska cez Chorvátsko s nízkym preletom nad dráhou bratislavského letiska. V odletovej hale letiska následne položili veniec k soche generála M. R. Štefánika. Uctili si tak Štefánikov odkaz pri príležitosti 106. výročia jeho tragického úmrtia. TASR o tom informoval hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.



Skupina pilotov, medzi ktorými bol napríklad i bývalý veliteľ leteckej základne Sliač Vladimír Lisý, odletela v sobotu (21. 6.) do Talianska. Preleteli nad letiskom Udine/Campoformido, odkiaľ pokračovali traťou cez chorvátske letisko Vrsar na Istrii. Kopírovali približnú trasu, ktorou sa Milan Rastislav Štefánik vracal 4. mája 1919 domov do Československa. Spolu 16 členov posádky doletelo do Bratislavy v utorok.



„Tento memoriál sme po prvý raz zaviedli na počesť M. R. Štefánika v roku 2015, keď skupina štrnástich ultraľahkých lietadiel skupinovo preletela z Lučenca na talianske letisko Francesco Baracca do Nervesa, kde sa nachádza posledný lietajúci stroj Caproni,“ vysvetlil prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk.