Pilotné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 začali v košickej Barci

Košice 19. januára (TASR) - Pilotné očkovanie klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb mobilnou očkovacou jednotkou sa na východnom Slovensku začalo v utorok v domove sociálnych služieb (DSS) Via Lux v košickej Barci. Vakcinačný tím Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) bude následne dochádzať do ďalších domovoch sociálnych služieb v Košickom kraji, aby zaočkoval najzraniteľnejších obyvateľov proti ochoreniu COVID-19.



„Chceli by sme, aby dnes bolo zaočkovaných 232 klientov, teda prijímateľov sociálnych služieb, a 112 zamestnancov. Len čo zamestnanci aj prijímatelia sociálnych služieb zistili, že takáto možnosť bude, že nemusia nikam cestovať, nikde sa hlásiť, stúpol záujem o očkovanie takmer o 30 percent. Z toho je zrejmé, aký to má význam, a neviem si ani dosť dobre predstaviť, ako by sme 70 klientov, ktorí sú pripútaní na lôžko, niesli niekam do vakcinačného centra do univerzitnej nemocnice," povedal riaditeľ DSS a zariadenia pre seniorov Via Lux Vojtech Hintoš.



Očkovanie prebieha v koordinácii UNLP a Košického samosprávneho kraja, pod ktorý DSS v Barci patrí. Jednou z prvých klientok domova, ktorú zaočkovali, bola 75-ročná Mária Ivanová. Bolesť pri vpichu podľa jej slov necítila.







„Odporúčam to každému, ide aj o mladú generáciu, aby nám rástla zdravá. Stopercentne to pomôže, som veterinárka, viem, čo to je, keď sa urobí očkovanie a trochu sa imunitný systém rozhýbe, a najmä nám, lebo veľa teraz sedíme, ako je karanténa, a chýba nám pohyb," uviedla pre novinárov.



Mobilný tím UNLP má tento týždeň zrealizovať očkovania v ďalších štyroch domovoch sociálnych služieb. „Následne v spolupráci s KSK bude pokračovať vakcinácia naším mobilným tímom v ostatných domovoch sociálnych služieb v okruhu 50 kilometrov od UNLP," uviedol výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Martin Paulo.



Promptné vytvorenie vakcinačného tímu zamestnancami nemocnice na tieto účely ocenil generálny riaditeľ UNLP Vladimír Grešš.



Predseda KSK Rastislav Trnka označil očkovanie ako systém na prekonanie krízy spojenej s ochorením COVID-19.



„Som veľmi rád, že práve v našom zariadení KSK začíname na celom východnom Slovensku, je to prvé zariadenie mimo nemocnice, kde sa očkuje, a ja verím, že takýchto miest bude pribúdať čím ďalej, tým viac, aby sme mohli zaočkovať tie najzraniteľnejšie skupiny v prvej vlne a ochránili ich čo najviac," povedal Trnka.



Úrad KSK následne informoval, že vakcínu od výrobcu Pfizer dostalo v utorok 346 ľudí. Okrem 100 zamestnancov a 232 klientov Via Lux to boli aj dvaja klienti a 12 zamestnancov ďalšieho krajského zariadenia Regina v Kráľovciach, kde sa koncom minulého roka vyskytlo jedno z najväčších ohnísk nákazy. Vo štvrtok bude zaočkovaných 207 zamestnancov a klientov špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov Arcus v Košiciach a 26. januára dostane prvú dávku vakcíny 140 zamestnancov a klientov DSS Lúč v Šemši.



Pilotné očkovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR má overiť, ako možno efektívne podať vakcínu prostredníctvom mobilných očkovacích jednotiek v teréne, a tak zjednodušiť logistiku celého očkovania.