Pilotný projekt kompostovacích toaliet pri Chate pod Rysmi finišuje

Vysoké Tatry 26. novembra (TASR) - Pilotný projekt kompostovacích toaliet vo Vysokých Tatrách finišuje. Turistom ich sprístupnia pri Chate pod Rysmi na začiatku budúcoročnej letnej turistickej sezóny. Predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta informoval, že všetky kľúčové prípravy sú ukončené, čaká sa na posledné formality pred samotným osadením a aktuálne prebieha montáž toaliet u zhotoviteľa.



Mierne zdržanie projektu spôsobil podľa Pajtu dlhší povoľovací proces. Posledným krokom na získanie stavebného povolenia bude schválenie nájomnej zmluvy od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Rezort životného prostredia už tento krok odobril. "Pre projekt sme zabezpečili potrebné financovanie, zrealizovali architektonickú súťaž, pripravili projektovú dokumentáciu a zamerali pozemok. Spolu s vyše 50 dobrovoľníkmi sme na krosnách vyniesli k chate do nadmorskej výšky 2250 metrov vyše 1200 kilogramov materiálu, ktorý bude slúžiť ako základová konštrukcia. Vybavili sme aj povolenia na nevyhnutné lety helikoptérou, zároveň po dodaní technológie z Francúzska sa zhotoviteľ pustil do samotnej montáže u seba na hale," priblížil.



Financie na kompostovacie toalety pri najvyššie položenej horskej chate na Slovensku zabezpečil klub z členských príspevkov, z dvoch percent z daní a z financií od partnerov. Pajta upozornil, že nové zariadenia by bez podpory súkromného sektora nevznikli.



Nové toalety sú pilotným projektom, kde sa bude testovať unikátna technológia, ktorá funguje na princípe kompostéra. Živé organizmy rozkladajú tuhú časť odpadu, ktorá sa nevyplavuje do okolia, pričom tekutý odpad potom prechádza špeciálnou filtráciou. Vďaka tomu môžu pribudnúť aj v ďalších lokalitách. "Vytvorili sme projektovú dokumentáciu pre generický dizajn. Tú bezplatne odovzdáme subjektom, ktoré prejavia záujem o výstavbu ďalších kompostovacích toaliet s cieľom zníženia negatívneho vplyvu turizmu na okolitú prírodu, napríklad správcom národných parkov a zástupcom samospráv v podhorských oblastiach. Tento krok výrazne zjednoduší a zrýchli realizáciu podobných projektov v ďalších potrebných lokalitách, kde o to dotknuté subjekty prejavia záujem," dodal Pajta.



Klub na projekte spolupracuje s Tatranským národným parkom, so Slovenským horolezeckým spolkom James a s Klubom slovenských turistov.