Pilotný projekt zdieľaných bicyklov sa v Lučenci teší veľkej obľube

Lučenec 30. augusta (TASR) – Služba zdieľaných bicyklov sa v Lučenci teší veľkej obľube a to napriek tomu, že pilotný projekt Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pri zavedení sprevádzali viaceré incidenty spojené s vandalizmom. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, v aktuálnej sezóne už evidujú takmer 3000 vypožičaní zdieľaných bicyklov.



„Zdieľané bicykle sa v Lučenci stali novým symbolom mesta. V meste už predtým existovala komunita bicyklových nadšencov a sme veľmi radi, že sa aj vďaka nášmu projektu rozšírila,“ povedala Štepáneková s tým, že zdieľané bicykle sú vynikajúcou ekologickou alternatívou dopravy.



Službu zdieľaných bicyklov zaviedol kraj v Lučenci v rámci pilotného projektu vlani koncom augusta, pre počiatočný vandalizmus museli neskôr bicykle na určitú dobu stiahnuť z obehu. „Malé percento vandalizmu pretrváva, ale určite sa dá povedať, že situácia sa upokojila,“ poznamenala Štepáneková.



Aktuálne je v Lučenci záujemcom k dispozícii celkom 60 zdieľaných bicyklov a 15 stanovíšť so stojanmi, vypožičať si ich je možné aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. „Priemerný čas výpožičky je nad tri hodiny, najaktívnejšie dni sú streda a štvrtok a časy od 17.00 do 20.00 h,“ skonštatovala hovorkyňa BBSK. Pilotný projekt vytvoril tri pracovné miesta, od augusta 2020 do júna 2021 cyklisti za zdieľané bicykle zaplatili takmer 3000 eur.



BBSK by v projekte zdieľaných bicyklov rád pokračoval aj v iných mestách Banskobystrického kraja, všetko však závisí od výziev, vďaka ktorým by rozšírenie ekologickej dopravy bolo možné financovať z externých zdrojov. „V tejto chvíli je však témou dňa skôr rozvoj cyklomobility v kraji,“ poznamenala Štepáneková s tým, že hlavnými cieľmi sú cyklodopravné projekty, tvorba a obnova cykloturistických trás či podpora cyklobusov.