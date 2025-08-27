Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PIRÁT NA CESTE: Cez obec šiel rýchlosťou 156 kilometrov za hodinu

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Stanovená maximálna povolená rýchlosť v obci má svoje opodstatnenie, upozornila polícia.

Autor TASR
Banská Bystrica 27. augusta (TASR) - Pokutu vo výške 800 eur uložili policajti 41-ročnému poľskému motocyklistovi, ktorý v nedeľu (24. 8.) prechádzal cez obec Hontianske Tesáre v okrese Krupina rýchlosťou 156 kilometrov za hodinu. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Banskej Bystrici.

„Stanovená maximálna povolená rýchlosť v obci má svoje opodstatnenie, jej dodržiavanie je kľúčové pre bezpečnosť na cestách, zníženie rizika dopravných nehôd a ich následkov,“ upozornila v tejto súvislosti polícia.

