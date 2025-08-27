< sekcia Regióny
PIRÁT NA CESTE: Cez obec šiel rýchlosťou 156 kilometrov za hodinu
Stanovená maximálna povolená rýchlosť v obci má svoje opodstatnenie, upozornila polícia.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. augusta (TASR) - Pokutu vo výške 800 eur uložili policajti 41-ročnému poľskému motocyklistovi, ktorý v nedeľu (24. 8.) prechádzal cez obec Hontianske Tesáre v okrese Krupina rýchlosťou 156 kilometrov za hodinu. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Banskej Bystrici.
„Stanovená maximálna povolená rýchlosť v obci má svoje opodstatnenie, jej dodržiavanie je kľúčové pre bezpečnosť na cestách, zníženie rizika dopravných nehôd a ich následkov,“ upozornila v tejto súvislosti polícia.
