Písomné maturity čaká aj 4650 maturantov Prešovského kraja

Prešov 12. marca (TASR) - Písomné maturitné skúšky absolvuje od utorka do piatka (15. 3.) viac ako 41.000 maturantov na Slovensku. Medzi nimi je to aj takmer 4650 maturujúcich zo 68 stredných škôl, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávy kraj (PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Skúšku z dospelosti skladá približne 1150 maturantov z gymnázií kraja či 1850 zo škôl technického, elektrotechnického, strojárskeho, dopravného lesníckeho, drevárskeho alebo stavebného zamerania. Viac ako 450 maturantov je z hotelových a obchodných akadémií PSK, vyše 340 zo zdravotníckych a takmer 240 z pedagogických škôl," uviedla Jeleňová.



Ako pokračovala, maturity píše aj 121 budúcich umelcov, dizajnérov či grafikov, ktorí študujú na umeleckých školách kraja. Potom sú to tiež maturanti zo škôl zameraných na gastrosektor, potravinárstvo a služby či šport. Celkovo maturuje podľa Jeleňovej v Prešovskom kraji viac ako 5900 maturantov.



Maturitný týždeň sa začal v utorok externým testom a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry, respektíve z maďarského jazyka a literatúry. V stredu pokračuje maturita externým testom a slohovou prácou z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Vo štvrtok čaká maturantov externý test z matematiky. Maturitný týždeň uzavrie 15. marca externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín.