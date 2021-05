Písomnosti Košickej kráľovskej akadémie sa vrátili do Košíc

Košice 17. mája (TASR) – Písomnosti Košickej kráľovskej akadémie (Academia regia Cassoviensis) sa po 99 rokoch vrátili späť do Košíc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach ich plánuje zdigitalizovať.



Košická kráľovská akadémia bola nástupníčkou Košickej univerzity (Universitas Cassoviensis) založenej v roku 1657. Vznikla v súvislosti s reformou uhorskej školskej sústavy v roku 1777.



Poskytovala vysokoškolské štúdium na filozofickej a právnickej fakulte, pričom stále disponovala právom promovať absolventov. Od školského roku 1850/1851 pôsobila ako Cisársko-kráľovská právnická akadémia (Caesareo-regia iuris academia). Svoju činnosť ukončila v roku 1922.



„Keďže v Košiciach nebola žiadna iná univerzita ani štátny archív, dokumenty presunuli do Bratislavy - do registratúry Univerzity Komenského, ktorá vznikla krátko predtým. Písomnosti sa v roku 1960 dostali do národného archívu v Bratislave,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach Richard Pavlovič.







Vďaka ich návratu bude možné sceliť archívny fond s tým, ktorý v Košiciach zostal, čím sa vytvorí jednotný celok. Podľa neho bude mať rozsah osem bežných metrov, čo je zhruba 64 archívnych škatúľ.



Pripomenul, že dokumenty obsahujú informácie nielen o dejinách školstva, ale aj mesta. Okrem iného sú v nich napríklad zoznamy profesorov či poslucháčov, pôvodné vysvedčenia z konca 18. storočia, katalógy univerzitnej knižnice, školské poriadky, dokumenty školských spolkov, výročné správy a podobne.



Ako uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák, táto univerzita sa hlási ako nástupníčka uvedených vzdelávacích inštitúcii. Venuje sa tiež výskumu vlastných dejín, pričom popri samotnom historickom výskume z vlastných zdrojov intenzívne podporuje budovanie Historického digitálneho archívu UPJŠ.



„Cieľom je zdigitalizovať a sprístupniť dostupné písomnosti spojené s UPJŠ vrátane predchodkýň počnúc rokom 1657, a tým pestovať historické vedomie o význame univerzity a vzdelávania pre spoločnosť,“ spresnil prorektor UPJŠ pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady a vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Martin Pekár.