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Zvolen má nedostatok pitnej vody, v Zolnej prijali opatrenia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V Zolnej momentálne zakázali používať pitnú vodu na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk, cestnej zelene a verejných priestranstiev.

Autor TASR
Zvolen 8. júla (TASR) - V súvislosti so suchým počasím a nedostatkom pitnej vody prijali vo zvolenskej mestskej časti Zolná opatrenie. V súčasnosti platí zákaz používať ju na iné ako základné ľudské potreby. Mesto Zvolen o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke s tým, že obmedzenie je dočasné a platí až do odvolania.

Dodáva, že pre pretrvávajúce sucho výrazne poklesli hladiny vodných zdrojov, ktoré zabezpečujú dodávku pitnej vody. „Aby sme predišli jej úplnému nedostatku, je nevyhnutné odoberať pitnú vodu z verejného vodovodu výhradne na pitné a hygienické účely,“ objasňuje.

V Zolnej momentálne zakázali používať pitnú vodu na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk, cestnej zelene a verejných priestranstiev. Platí to aj pre napúšťanie záhradných bazénov a umývanie áut.

Samospráva uvádza, že toto opatrenie sa prednostne týka mestskej časti Zolná. „Pre aktuálnu situáciu však žiadame o obmedzenie užívania pitnej vody všetkých obyvateľov mesta,“ zdôrazňuje.

O zrušení tohto regulačného stupňa a návrate do normálneho režimu bude vodárenská spoločnosť informovať.
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