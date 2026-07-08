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Zvolen má nedostatok pitnej vody, v Zolnej prijali opatrenia
V Zolnej momentálne zakázali používať pitnú vodu na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk, cestnej zelene a verejných priestranstiev.
Autor TASR
Zvolen 8. júla (TASR) - V súvislosti so suchým počasím a nedostatkom pitnej vody prijali vo zvolenskej mestskej časti Zolná opatrenie. V súčasnosti platí zákaz používať ju na iné ako základné ľudské potreby. Mesto Zvolen o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke s tým, že obmedzenie je dočasné a platí až do odvolania.
Dodáva, že pre pretrvávajúce sucho výrazne poklesli hladiny vodných zdrojov, ktoré zabezpečujú dodávku pitnej vody. „Aby sme predišli jej úplnému nedostatku, je nevyhnutné odoberať pitnú vodu z verejného vodovodu výhradne na pitné a hygienické účely,“ objasňuje.
V Zolnej momentálne zakázali používať pitnú vodu na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk, cestnej zelene a verejných priestranstiev. Platí to aj pre napúšťanie záhradných bazénov a umývanie áut.
Samospráva uvádza, že toto opatrenie sa prednostne týka mestskej časti Zolná. „Pre aktuálnu situáciu však žiadame o obmedzenie užívania pitnej vody všetkých obyvateľov mesta,“ zdôrazňuje.
O zrušení tohto regulačného stupňa a návrate do normálneho režimu bude vodárenská spoločnosť informovať.
Dodáva, že pre pretrvávajúce sucho výrazne poklesli hladiny vodných zdrojov, ktoré zabezpečujú dodávku pitnej vody. „Aby sme predišli jej úplnému nedostatku, je nevyhnutné odoberať pitnú vodu z verejného vodovodu výhradne na pitné a hygienické účely,“ objasňuje.
V Zolnej momentálne zakázali používať pitnú vodu na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk, cestnej zelene a verejných priestranstiev. Platí to aj pre napúšťanie záhradných bazénov a umývanie áut.
Samospráva uvádza, že toto opatrenie sa prednostne týka mestskej časti Zolná. „Pre aktuálnu situáciu však žiadame o obmedzenie užívania pitnej vody všetkých obyvateľov mesta,“ zdôrazňuje.
O zrušení tohto regulačného stupňa a návrate do normálneho režimu bude vodárenská spoločnosť informovať.