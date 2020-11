Pivovar Šariš neeviduje žiadnych pozitívne testovaných zamestnancov

Veľký Šariš 3. novembra (TASR) – Pivovar Šariš vo Veľkom Šariši neeviduje po víkendovom (31. 10. – 1. 11.) testovaní na ochorenie COVID-19 žiadnych pozitívne testovaných zamestnancov. Podľa manažéra závodu Jána Čerkalu tam ešte v marci zaviedli nové prísne opatrenia, ktoré platia doteraz.



"Okrem nových preventívnych hygienických postupov sme vykonali aj viaceré zmeny vo výrobnom procese, čo sa z dlhodobého hľadiska ukázalo ako rozhodujúce. V súvislosti s víkendovým plošným testovaním medzi viac ako 150 zamestnancami výroby v Pivovare Šariš sme neevidovali žiadny pozitívny výsledok antigénových testov. Výroba a logistika tak pokračujú bez komplikácií. Samozrejme, situáciu sme pred testovaním intenzívne vyhodnocovali a na všetkých úrovniach, od výroby, cez logistiku až po kancelárie, sme mali pripravené záložné tímy, ak by sa u kľúčových zamestnancov vyskytol pozitívny výsledok testovania," uviedol Čerkala.



Počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 podľa jeho slov opäť obmedzili počet pracovníkov v závode a upravili režim vo všetkých spoločných priestoroch, ako sú výrobná hala, jedáleň, šatne, ale aj miesta vyhradené na fajčenie.



"Zamestnanci, ktorým to pracovná náplň dovoľuje, naďalej pracujú v režime home office. Zjednodušili sme tiež niektoré procesy vo výrobe, pri maximálnej možnej miere jej základnej udržateľnosti," priblížil Čerkala.



Ako ďalej povedal, pivovar ostáva v prevádzke a aktuálne predĺžil spoluprácu s 12 sezónnymi pracovníkmi, ktorí sú obvykle najatí na letnú sezónu.



"Zostanú u nás predbežne do konca roka. V nastavených hygienických opatreniach pokračujeme a veríme, že aj do budúcna bude počet nakazených čo najnižší," dodal Čerkala.