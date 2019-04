Pivovar Šariš spustil plechovkovú linku za viac ako dva milióny eur

Spoločnosť preinvestovala v pivovare celkovo 4.400.000 eur. Práve modernizácia plechovkovej linky si vyžiadala najväčší objem peňazí, a to 2.100.000 eur.

Veľký Šariš 17. apríla (TASR) - Novú modernizovanú plechovkovú linku, ktorej kapacita sa zvýšila o tretinu na 22.000 hektolitrov piva týždenne, uviedli do prevádzky v stredu v Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši. Inováciou prešla aj linka pre stáčanie fliaš i nová filtračná linka. Plzeňský Prazdroj Slovensko do modernizácie investoval viac ako 4.000.000 eur. Proces trval vyše pol roka.



"Pivný trh sa za posledné roky výrazne zmenil a neustále sa vyvíja. Už v minulom roku bola vyťaženosť plechovkovej linky na úrovni 90 percent, preto sme sa rozhodli ísť do tejto investície. Vďaka modernizácii môžeme garantovať, že dopyt po pive v tomto type obalov budeme schopní pokryť," uviedol generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko Grant Liversage.



Spoločnosť preinvestovala v pivovare celkovo 4.400.000 eur. Práve modernizácia plechovkovej linky si vyžiadala najväčší objem peňazí, a to 2.100.000 eur. Zmodernizovaná linka má nové dopravníky, nové bezpečnostné prvky a kryty, nový plnič a uzavieračku.



"Ide o najväčšiu investíciu za posledné roky. Okrem spomínanej plechovkovej linky sme investovali ďalších 600.000 eur aj do linky pre stáčanie fliaš a nová filtračná linka si vyžiadala 1.700.000 eur," povedal obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko Martin Grygařík.



Vynovená plechovková linka zvýšila kapacitu výroby o tretinu. Budú sa na nej plniť všetky formáty plechovkových obalov a objemov určené pre slovenský a maďarský trh. "Nová linka dokáže plniť okrem 400, 500 a 550 mililitrov po novom aj 330 mililitrové obaly. Modernizácia sa výrazne odrazí na zvýšení efektivity výroby. Linku aktuálne obsluhujú šiesti pracovníci," približuje manažér závodu Pivovar Šariš Ján Čerkala.



"Investícia bola schválená na centrále, ale aby bola čo najefektívnejšia a najrýchlejšie realizovaná, tak sme si vybrali centrálneho dodávateľa technológie, ale inštalácia bola prevedená vlastnými ľuďmi a lokálnymi dodávateľmi z východného Slovenska," doplnil Čerkala.



"Pivovar Šariš tým, že investuje do výroby, rozvíja nielen seba, ale aj náš región," zhodnotil primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.



Plzeňský Prazdroj Slovensko zamestnáva viac ako 650 zamestnancov. Približne 300 ich pracuje v pivovare vo Veľkom Šariši.