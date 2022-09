Pivovar Šariš v rámci grantového programu rozdelí projektom 16.000 eur

Veľký Šariš 7. septembra (TASR) - Pivovar Šariš v rámci 19. ročníka grantového programu Šariš ľuďom rozdelí medzi žiadateľov 16.000 eur. Mimovládne organizácie sa o finančnú podporu môžu uchádzať do 14. októbra. Každý zo žiadateľov môže predložiť iba jeden projekt. Za pivovar o tom TASR informoval Martin Erdöfy.



Podporené budú projekty so zameraním na ochranu životného prostredia s ekologickým a udržateľným charakterom, rovnako ako tie na podporu a zachovanie významných miest, ktoré sú symbolmi regiónu a zároveň miestom stretávania sa.



V rámci grantového programu boli počas jeho existencie podporené stovky projektov celkovou sumou vo výške viac ako 350.000 eur. Vlani to bol napríklad projekt hravého edukačno-náučného chodníka pre peších aj cyklistov v blízkosti rieky Torysa a v okolí dedinky Brezovica či projekt rekonštrukcie viac ako 140-ročnej drevenice so sypancom, stajňou a studňou.