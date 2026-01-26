< sekcia Regióny
Pivovar vo Veľkom Šariši finančne podporí projekty vo svojom okolí
O finančnú podporu môžu žiadať neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a občianske združenia, ktoré pôsobia v okolí Veľkého Šariša a Prešova.
Veľký Šariš 26. januára (TASR) - Pivovar vo Veľkom Šariši podporí verejnoprospešné projekty vo svojom okolí. Finančnú podporu až do výšky 3000 eur môžu získať neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia pôsobiace v regióne. Prihlášky je možné podávať do 31. marca. TASR o tom za pivovar informovala Bianka Zoľáková.
„Keďže nám záleží na prosperite tohto regiónu aj tento rok opäť podporíme ďalšie iniciatívy s pridanou hodnotou pre miestne komunity či lokálne pamiatky a tradície. Tešíme sa na prihlásené projekty,“ uviedol manažér pivovaru Petr Kwaczek.
O finančnú podporu môžu žiadať neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a občianske združenia, ktoré pôsobia v okolí Veľkého Šariša a Prešova. Maximálna výška podpory na jeden prihlásený projekt je 3000 eur. Prihlasovať projekty je možné priebežne počas roka, pričom ich vyhodnotenie prebieha dvakrát ročne, na jar a na jeseň. Hodnotenie prvých projektov za tento rok bude prebiehať po uzávierke, ktorá je 31. marca.
V minulom roku bolo podporených celkovo 13 iniciatív, vďaka ktorým sa darí napríklad začleňovať nevidiacich, spoločensky stigmatizovaných obyvateľov a seniorov regiónu do bežného života, zrekonštruovať chátrajúcu fontánu v parku v Župčanoch alebo zveľadiť Kaplnku sv. Kunhuty vo Veľkom Šariši. Taktiež oživovať remeslá ručného kosenia či pečenia chleba, obnoviť drevený pontón na vodnej nádrži Sigord, vytvoriť voľnočasový areál na brehu Šalgovských rybníkov či dobudovať na hrade Šariš časť vstupnej brány.
