Pivovar vo Veľkom Šariši sa opäť zapojil do duálneho vzdelávania

Veľký Šariš 17. februára (TASR) – Pivovar vo Veľkom Šariši sa opäť zapojil do programu duálneho vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove. Chce tým prepojiť teóriu a vzdelávanie na strednej škole s praxou. Žiaci základných škôl si môžu podať prihlášky na stredné školy, kde sa vyžaduje talentová skúška, do štvrtka (20. 2.). Študenti sa môžu na tejto strednej škole hlásiť na odbor biochemik – výroba piva a sladu.



"Ide o trojročný študijný odbor, v rámci ktorého žiaci získavajú bohaté skúsenosti priamo za bránami pivovaru. Prax z oblasti výroby sladu, rmutovania, scedzovania, varenia mladiny, kvasných procesov, ležania piva, filtrácie či stáčania produktu získavajú od desiatky zamestnancov, ktorí prešli certifikáciou na inštruktorov duálneho vzdelávania," vysvetlil manažér Pivovaru Šariš Ján Čerkala s tým, že tak dbajú na udržanie tradícií a znalostí týkajúcich sa výroby piva a sladu pre ďalšie generácie pivovarníkov.



Pre aktuálnych aj budúcich študentov sú v priestoroch pivovaru pripravené učebňa s potrebným vybavením, pracovné oblečenie aj strava. Chlapci aj dievčatá získavajú priamo v pivovare zručnosti a skúsenosti, vďaka ktorým sa po skončení štúdia môžu naplno zapojiť do výrobného procesu.



"Veľmi sa mi páči, že sa aktívne pod dozorom inštruktora môžeme zapájať do výroby. Prax ma veľmi baví, učíme sa veľa nových vecí a nie je to len o knihách," povedala študentka Daniela Spišáková, ktorá má za sebou prvý polrok duálneho vzdelávania.



Možnosť duálneho vzdelávania oceňujú aj učitelia SOŠ gastronómie a služieb, ktorí takisto prešli interným vzdelávacím programom a Brewing akadémiou.



"Prepojenie teórie s praxou priamo u zamestnávateľa je krokom vpred nielen pre školu, ale najmä študentov. Praktická výučba je pre nich zárukou rozvoja zručností a zároveň sa zvyšujú šance absolventov uspieť v konkurenčnom boji na pracovnom trhu. Skúsenosti priamo z výroby sú v dnešnej dobe na nezaplatenie," vysvetlila zástupkyňa riaditeľa školy Andrea Klačeková. "Študijný odbor trvá tri roky, absolventi však môžu využiť aj možnosť nadstavby, kde k výučnému listu získajú aj maturitu," doplnila Klačeková.



Prihlášku na strednú školu, ktorá nevyžaduje talentovú skúšku, môžu žiaci podať do 10. apríla.