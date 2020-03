Pivovarníčka vo Veľkom Šariši odovzdáva svoje skúsenosti študentom

Na snímke inštruktorka duálneho vzdelávania v Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši Mária Vargová. Veľký Šariš, 14. marca 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Maroš Černý

Veľký Šariš 14. marca (TASR) – Svoje 30-ročné skúsenosti z pivovarníctva odovzdáva Mária Vargová v súčasnosti študentom Strednej odbornej školy (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove ako inštruktorka v rámci duálneho vzdelávania. Do Pivovaru Šariš vo Veľkom Šariši nastúpila po skončení strednej školy. V súčasnosti tam pracuje aj jej manžel.povedala pre TASR Vargová.V minulosti začínala na pozícii narážač piva. Počas svojho pôsobenia vo Veľkom Šariši prešla viacerými pozíciami aj školeniami v Českej republike. V súčasnosti pracuje ako operátorka propagačnej stanice, v ktorej sa uskutočňuje za presne definovaných podmienok množenie pivných kvasníc použitých pri výrobe piva.priblížila Vargová s tým, že v súčasnosti je výroba piva, takpovediac, vedeckou prácou.skonštatovala.povedala Vargová a doplnila, že výroba piva trvá približne tri až päť týždňov.Pivovar od roku 2018 vychováva novú generáciu odborníkov na výrobu piva a sladu. V spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v Prešove spustili trojročný študijný odbor biochemik – výroba piva a sladu. Vargová sa na ňom podieľa ako inštruktorka duálneho vzdelávania.povedala Vargová.Zapojiť sa do duálneho vzdelávania bolo pre pivovar podľa manažéra závodu Jána Čerkalu strategickým rozhodnutím, keďže poslední absolventi v podobnom odbore z radov zamestnancov sa pomaly približujú preddôchodkovému veku.zhodnotil Čerkala.Pivovar Šariš v súčasnosti zamestnáva 304 ľudí. V apríli 2019 tam uviedli do prevádzky modernizovanú plechovkovú linku, ktorej kapacita sa zvýšila o tretinu, na 22.000 hektolitrov týždenne. Inováciou prešla aj linka na stáčanie fliaš, ako aj nová filtračná linka. Minulý rok tam vyrobili viac ako milión hektolitrov piva.