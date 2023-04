Plagát k prehliadkam Piešťany podľa Wintera uspel Varšave

Trnava 5. apríla (TASR) - Plagát k jesennej sezóne zážitkových prehliadok Piešťany podľa Wintera bol zaradený do hlavnej súťaže 28. ročníka prestížneho Medzinárodného bienále plagátu vo Varšave. Autorom je dvojica grafických dizajnérov Veronika a Eduardo Barrera, ktorá ako hlavný motív zvolila slúchadlá, ktoré majú nohy. Informoval o tom Martin Palkovič z KOCR.



Nápad pre úspešný plagát vychádza z využitia slúchadiel so sprievodným textom počas turistickej potulky Piešťanmi. Medzinárodné bienále plagátu vo Varšave sa koná od roku 1966 a v dobe svojho vzniku bolo prvým cyklicky sa opakujúcim podujatím so zameraním na plagátovú tvorbu na svete. "Zaradenie do hlavnej súťaže si veľmi ceníme aj preto, že na podobných súťažiach grafického dizajnu sa čoraz častejšie objavujú diela, ktoré nevznikli na základe objednávky klienta a nikdy neboli použité vo verejnom priestore. Náš plagát mohli ľudia vidieť priamo v uliciach," povedala Veronika Barrera.



Ide už o druhý úspech vizuálneho diela vytvoreného pre KOCR. Vlani títo autori uspeli aj na Medzinárodnom bienále plagátu Lublin 2021 s plagátom ku komornému koncertu Rozárium hudby v Dolnej Krupej pri Trnave.