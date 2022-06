Plán obnovy v zdravotníctve je časovo na hrane

Dražkovce 8. júna (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) žiada čo najskôr zadefinovať nemocnice, ktoré sa budú môcť uchádzať o prostriedky z Plánu obnovy. Prezident ANS Marián Petko v stredu na tlačovej konferencii v Dražkovciach upozornil, že plán obnovy je časovo na hrane.



"Pokiaľ nebude dokončený do polovice roku 2026, peniaze sa musia vrátiť Európskej únii (EÚ). A nevráti ich štát, ktorý to spôsobil, ale nemocnice. Preto je potrebné čo najskôr uzavrieť, ktorých nemocníc sa to bude týkať," povedal Petko.



Nemocnice ANS sú podľa neho dobre pripravené na predkladanie návrhov na výstavbu nových nemocníc aj rekonštrukciu existujúcich. "Plán obnovy v našich nemocniciach sa má týkať najmä výrazného zvýšenia komfortu pre pacientov. Mnohé nemocnice sú pripravené uchádzať sa o peniaze, uspieť a aj to reálne dokončiť," doplnil.



Zadefinovať Plán obnovy nemocníc je dôležité aj v súvislosti so stavbou novej štátnej nemocnice. "Nie sme proti tomu, aby sa postavila nová, ale zároveň kompletne vybavená nemocnica. Asi najviac pripravený je Martin. Môže tu byť variant hrubej stavby, druhú časť by ale musel zabezpečiť štát. Martin je celkom oprávnený návrh a Bratislava potrebuje doriešiť, či to budú nové Rázsochy, dostavba Ružinova alebo iný variant," uviedol Petko.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) na začiatku júna informoval, že na vládu predloží do dvoch týždňov návrh, ktorý spustí výstavbu nemocníc zo zdrojov z plánu obnovy. Súčasťou plánu výstavby budú podľa ministra pravdepodobne aj univerzitné nemocnice na bratislavských Rázsochách a v Martine.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii EÚ. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii. Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.