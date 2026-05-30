Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
Planetárium v skanzene v Pribyline ponúkne astronomické zážitky

Na snímke Múzeum liptovskej dediny v obci Pribylina. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Pribylina 30. mája (TASR) - Vesmírna kupola, nadrozmerné modely vesmírnych telies i pozorovanie ďalekohľadmi a zábava čaká počas víkendu (30. - 31. 5.) návštevníkov Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Planetárium pripravilo múzeum v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline. Informovalo o tom Múzeum liptovskej dediny na svojej webovej stránke.

Záujemcovia o tajomný svet hviezd, planét, asteroidov či komét môžu vstúpiť do mobilného planetária a stať sa na chvíľu vesmírnymi objaviteľmi. Pre návštevníkov je pripravená fascinujúca cesta za hranice všedných dní.

Naučia sa čítať z hviezdnej mapy nad našimi hlavami a spoznajú kúzla telies slnečnej sústavy. Čaká ich bláznivá vesmírna jazdu s trojicou nečakaných hrdinov. Program je určený pre všetkých - od malých astronómov až po dospelých, ktorí chcú lepšie porozumieť svetu.

„Pre návštevníkov pripravujeme pozorovanie slnka špeciálnymi ďalekohľadmi a rôzne zábavné a vzdelávacie hry či súťaže,“ priblížila Kristína Vlčková z Krajskej hvezdárne Žilina.

Počas víkendu 30. a 31. mája je podujatie určené širokej verejnosti a počas týždňa od 1. do 5. júna najmä pre školské kolektívy. Planetárium je otvorené od 9.00 do 16.00 h.
