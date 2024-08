Plánovaná komplexná obnova pamätníka Plačúca matka zatiaľ nebola

Zvolenská Slatina 19. augusta (TASR) - Obec Zvolenská Slatina v okrese Zvolen má pripravený projekt komplexnej obnovy pamätníka padlých, ktorý nazývajú Plačúca matka. Pre vysoké predpokladané finančné náklady však rekonštrukcia zatiaľ nebola zrealizovaná. TASR o tom informovala starostka Mária Klimentová.



Dodala, že by bolo potrebné vymeniť celú nosnú železobetónovú dosku pamätníka. Autorom projektu obnovy je architekt Branislav Kulich, syn autora, akademického sochára Jána Kulicha.



Pamätník padlých v prvej a druhej svetovej vojne sa nachádza v centre obce pred kultúrnym domom pri hlavnej ceste. Je bez textu a sú na ňom len mená padlých obyvateľov Zvolenskej Slatiny. V strede podstavca je umiestnená socha ženy, matky. Zobrazuje, že počas prvej svetovej vojny prišla o muža a v druhej svetovej vojne jej zahynul syn.



Autor pamätníka Ján Kulich je rodákom zo Zvolenskej Slatiny. Nainštalovali ho v roku 1968 pri príležitosti 50. výročia vzniku Československa. Podľa starostky obec v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri ňom pravidelne organizujú spomienkové slávnosti. Sú pri príležitosti oslobodenia obce, výročia skončenia druhej svetovej vojny i výročia Slovenského národného povstania. Je to aj 11. novembra, na Deň červených makov, keď si pripomíname výročie skončenia prvej svetovej vojny.



O bežnú údržbu Plačúcej matky sa stará obec. "Naposledy, v 90. rokoch minulého storočia, obnovili písmená na epitafných doskách, kde sú vyryté mená padlých Slatinčanov v oboch svetových vojnách," zhrnula Klimentová.