Plánované chránené riečne územie počíta s novým ekokempom
Žiarsky primátor Peter Antal už pri schvaľovaní zámeru konštatoval, že mesto nemá záujem, aby sa v danej lokalite budovalo nič iné okrem zariadení určených na oddych a rekreáciu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 17. septembra (TASR) - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým žiarska samospráva vyhlási v katastrálnom území Šášovského Podhradia obecné chránené územie, by mohlo mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom prijať do konca tohto roka. Pre TASR to uviedla Martina Paulíková z neziskovej organizácie WWF Slovensko, ktorá zabezpečuje jeho prípravu.
Zámer na prípravu VZN schválili žiarski poslanci ešte v máji tohto roka. Cieľom je chrániť takýmto spôsobom územie, ktoré zaberá rieka Hron, vodný tok, jeho bezprostredné okolie a brehové porasty po oboch stranách v dĺžke približne 3,8 kilometra. „Projekt vlastného chráneného územia spracováva odborne spôsobilá osoba, ten je už hotový,“ priblížila Paulíková s tým, že nasleduje jeho pripomienkovanie zo strany samosprávy, ako aj Štátnej ochrany prírody SR.
„Potrebujeme, aby ho videli poslanci, členovia komisií, aby sme si veľmi presne dali podmienky, čo bude chránené, pretože blízko má byť ekokemp, ktorý tam chceme udržateľne zakomponovať,“ podotkla s tým, že do konca roka by chceli materiál predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Žiarsky primátor Peter Antal už pri schvaľovaní zámeru konštatoval, že mesto nemá záujem, aby sa v danej lokalite budovalo nič iné okrem zariadení určených na oddych a rekreáciu. V lokalite plánuje vybudovať ekokemp. Na jeho realizáciu chce samospráva aktuálne získať prostriedky z výzvy na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva, ktorú otvorili pred pár dňami.
„Uvítali sme, že takáto výzva vychádza. Povedal by som, že je šitá na projekt, na ktorý máme už dlhšie vypracovanú projektovú dokumentáciu, avšak nevedeli sme sa nájsť v eurofondových výzvach,“ poznamenal v tejto súvislosti. Priblížil, že maximálna výška príspevku je 500.000 eur.
„Uvidíme, čo nám vygeneruje verejné obstarávanie, akú sumu,“ podotkol s tým, že na financovaní by mal participovať aj vyšší územný celok. Ekokemp bude podľa jeho názoru prínosom v rozvoji cestovného ruchu nielen pre Šášovské Podhradie, ale pre celý kraj. Poskytovať má kompletné zázemie nielen pre vodákov, ale aj pre karavany.
