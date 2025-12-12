< sekcia Regióny
Plánované otvorenie klziska na námestí vo Zvolene samospráva odkladá
Oznámenie na oficiálnej webovej stránke mesta dodáva, že o novom termíne otvorenia verejnosť oboznámia. Ľadová plocha je na zvolenskom námestí už tradíciou a má viac ako 20 rokov.
Autor TASR
Zvolen 12. decembra (TASR) - Plánované piatkové otvorenie mestského klziska na Námestí SNP vo Zvolene samospráva odkladá. Dôvodom je nepriaznivé počasie, ktoré bráni vytvoreniu dostatočnej hrúbky ľadu. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Zvolenský viceprimátor Ľubomír Zdút-Šťastný poznamenal, že prevádzka ľadovej plochy si každoročne vyžaduje výrazné finančné náklady. Minulý rok to bolo okolo 80.000 eur. Prevádzku klziska podporili mnohé firmy a urobili tak aj v aktuálnej sezóne. Podľa viceprimátora je to suma vo výške takmer 20.000 eur. Záujemcovia, ktorí chcú mesto podporiť a umiestniť svoje logo na mantinely klziska, tak môžu urobiť počas celej sezóny.
Mesto plánuje v budúcom roku postaviť alebo zriadiť úplne novú ľadovú plochu. Mala by byť s lepšími technickými parametrami. Osadiť by ju chceli natrvalo s tým, že v letných mesiacoch by tam malo byť multifunkčné športové ihrisko a v zimných mesiacoch ľadová plocha. „Je to v štádiu zámeru, ktorému sa teraz venujeme. Hľadáme zhotoviteľov a zároveň aj prostriedky na to, aby sme toto mohli Zvolenčanom budúci rok ponúknuť,“ podotkol Zdút-Šťastný.
