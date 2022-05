V Bratislave zamietli plánovanú výstavbu bytového domu na Vresovej

Bratislava 11. mája (TASR) - Plánovanú výstavbu bytového domu na Vresovej ulici na bratislavských Kramároch zamietli. Oznámil to starosta Nového Mesta Rudolf Kusý s tým, že sa s developerom snažili dohodnúť na rapídnom znížení výstavby.



Investor chcel projekt postaviť na bývalom pozemku nemocnice, ktorý z jednej strany susedí s nemocnicou a z druhej strany s rodinnými domami. "V minulosti sme sa s ním skúšali dohodnúť na rapídnom znížení výstavby. Problémom totiž nie je len prítomnosť rodinných domov, ale aj samotný vstup desiatok nových áut, ktorý je naplánovaný z úzkej Vresovej ulice," priblížil starosta.



Nemocnica podľa jeho slov predala viacero pozemkov a to, čo sa tam povolí, budú žiadať aj ostatní. Žiadosti samosprávy podľa Kusého developer nevyhovel. "Preto sme sa snažili plne v súlade so zákonom nájsť dôvod zamietnutia. Developer mal totiž všetky stanoviská kladné," uviedol s tým, že ho úrad našiel.