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Plánovaný most v Kremničke získal kľúčové povolenie na výstavbu
Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko naďalej rokuje o ďalšom postupe s NDS a Ministerstvom dopravy SR, keďže v danej lokalite pripravujú investičný zámer napojenia privádzača v smere od Zvolena.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. júna (TASR) - Mesto Banská Bystrica má už vydaný právoplatný stavebný zámer na výstavbu nového mosta v Kremničke, vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1. Informovala o tom hovorkyňa Zdenka Marhefková s tým, že nasledovať tak bude tzv. overenie projektu stavby, ktoré v zmysle predchádzajúcej stavebnej legislatívy zodpovedá vydaniu stavebného povolenia.
„V súčasnosti má mesto k dispozícii aj dokumentáciu pre overenie projektu stavby, ktorú doručí stavebnému úradu. Súčasťou podania bude aj majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), na ktorých má vyrásť nový most, ako aj zmluva o budúcej zmluve, ktoré dnes schválili poslanci mestského zastupiteľstva,“ priblížil Pavol Oravec z oddelenia investičnej výstavby mestského úradu.
Primátor Ján Nosko naďalej rokuje o ďalšom postupe s NDS a Ministerstvom dopravy (MD) SR, keďže v danej lokalite pripravujú investičný zámer napojenia privádzača v smere od Zvolena. „S NDS a MD SR vedieme rokovania o spôsobe spoločného postupu pri realizácii projektu tak, aby po získaní všetkých povolení mohla byť výstavba zabezpečená spoločnými silami,“ podotkol Nosko.
Nový most má byť postavený na mieste pôvodného, ktorý pre havarijný stav zbúrali na jeseň 2024. Ešte v tom istom roku mesto vysúťažilo spoločnosť, ktorá spracovala projektovú dokumentáciu. Z troch variantov technického návrhu bol po posúdení mestom finálny návrh rozpracovaný do dokumentácie pre stavebný zámer. Ten je zároveň výsledkom zhody medzi odbornými útvarmi mesta, NDS a Slovenskou správou ciest (SSC).
Plánovaný most by mal byť obojsmerný, s chodníkmi pre peších po oboch stranách a verejným osvetlením. Pozostávať bude zo železobetónových prefabrikovaných nosníkov a bude stáť na dvoch pilieroch umiestnených na okrajoch vedľa rýchlostnej cesty R1. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je približne 67 metrov a dĺžka mosta 85 metrov. Rozpočet na jeho výstavbu je približne 5,37 milióna eur.
„V súčasnosti má mesto k dispozícii aj dokumentáciu pre overenie projektu stavby, ktorú doručí stavebnému úradu. Súčasťou podania bude aj majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), na ktorých má vyrásť nový most, ako aj zmluva o budúcej zmluve, ktoré dnes schválili poslanci mestského zastupiteľstva,“ priblížil Pavol Oravec z oddelenia investičnej výstavby mestského úradu.
Primátor Ján Nosko naďalej rokuje o ďalšom postupe s NDS a Ministerstvom dopravy (MD) SR, keďže v danej lokalite pripravujú investičný zámer napojenia privádzača v smere od Zvolena. „S NDS a MD SR vedieme rokovania o spôsobe spoločného postupu pri realizácii projektu tak, aby po získaní všetkých povolení mohla byť výstavba zabezpečená spoločnými silami,“ podotkol Nosko.
Nový most má byť postavený na mieste pôvodného, ktorý pre havarijný stav zbúrali na jeseň 2024. Ešte v tom istom roku mesto vysúťažilo spoločnosť, ktorá spracovala projektovú dokumentáciu. Z troch variantov technického návrhu bol po posúdení mestom finálny návrh rozpracovaný do dokumentácie pre stavebný zámer. Ten je zároveň výsledkom zhody medzi odbornými útvarmi mesta, NDS a Slovenskou správou ciest (SSC).
Plánovaný most by mal byť obojsmerný, s chodníkmi pre peších po oboch stranách a verejným osvetlením. Pozostávať bude zo železobetónových prefabrikovaných nosníkov a bude stáť na dvoch pilieroch umiestnených na okrajoch vedľa rýchlostnej cesty R1. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je približne 67 metrov a dĺžka mosta 85 metrov. Rozpočet na jeho výstavbu je približne 5,37 milióna eur.