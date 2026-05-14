Plánovaný začiatok prác na novom moste v Jablonici sa posúva na neskôr
Autor TASR
Jablonica 14. mája (TASR) - Stavebné práce súvisiace s výstavbou nového mosta na hlavnom cestnom ťahu v obci Jablonica (okres Senica) ponad rieku Myjava sa v lete nezačnú. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová TASR zdôvodnila posun termínu hlavne majetkovoprávnym vysporiadaním a zmenami, ktoré priniesol nový stavebný zákon.
Podľa pôvodného harmonogramu sa mali práce začať v júni alebo júli 2026. „V súčasnosti bola stavebnému úradu predložená žiadosť o vydanie rozhodnutia na stavebný zámer s následným procesom overenia projektu stavby. Predpoklad je, že tieto nevyhnutné procesné úkony budú ukončené v októbri 2026,“ ozrejmila hovorkyňa.
Technické riešenie obchádzkovej trasy počíta podľa jej slov s osadením mostného provizória v blízkosti súčasného mosta, na ktorom bude doprava riadená semaformi a premávajúca striedavo.
Súčasný most je v zlom technickom stave, navyše nevyhovuje šírkovému usporiadaniu cesty prvej triedy, keďže má len jeden jazdný pruh. Celková hodnota zákazky je takmer 1,56 milióna eur. Zmluvne dohodnutá lehota výstavby nového mosta je 180 dní od odovzdania staveniska okrem zimného obdobia (od 1. decembra do konca februára).
