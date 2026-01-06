< sekcia Regióny
Plánujete cestu autom? Polícia v Košickom kraji vydala varovanie
Hasiči zatiaľ neevidujú nárast výjazdov v súvislosti so snehovou situáciou v rámci Košického kraja.
Autor TASR
Košice 6. januára (TASR) - Polícia v Košickom kraji vyzýva vodičov, aby pre sneženie a silný nárazový vietor zvážili cestu autom. Najhoršia situácia je aktuálne na Zemplíne, a to najmä v úseku medzi obcami Pozdišovce a Trhovište, kde už skončilo mimo cesty niekoľko vozidiel. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.
„Ak je vaša cesta neodkladná, zvýšte opatrnosť, prispôsobte rýchlosť stavu vozovky a znížte rýchlosť jazdy,“ uvádza polícia s tým, že v Košickom kraji na mnohých miestach sneží a fúka silný nárazový vietor. Pripomína, že to znižuje viditeľnosť a na cestách sa miestami tvoria snehové jazyky.
Hasiči zatiaľ neevidujú nárast výjazdov v súvislosti so snehovou situáciou v rámci Košického kraja. Pre TASR to v utorok večer uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
Na celom východnom Slovensku platia od utorkového večera výstrahy, a to pred vetrom, snehovými jazykmi a závejmi či snežením. Výstrahu druhého stupňa pred snehovými závejmi vydal Slovenský hydrometeorologický ústav pre Košice, okresy Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.
