Primátor Senca: Plánujú ďalšie testovanie, no nevyužili dáta z prvého

Bratislava/Senec 12. januára (TASR) – Slovensko čaká ďalšie "dobrovoľne povinné" plošné testovanie, hoci sa vôbec nevyužili poznatky, ktoré poskytlo pretestovanie na jeseň. Upozorňuje na to primátor Senca Dušan Badinský, ktorý na sociálnej sieti kritizuje celkovo spôsob predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) v boji s pandémiou.



"Vôbec sme nevyužili všetky dáta, ktoré sme mali pri prvom testovaní pozbierať. Kontrolovali sme viac negatívnych ľudí ako tých, ktorí boli pozitívni. Nedostatočne sme pozitívnych izolovali od zdravých, respektíve to sme vôbec nekontrolovali," upozornil v súvislosti s rozhodnutím o nastávajúcom cyklickom testovaní Badinský.



Poukazuje pritom tiež, že sa rozhodnutie zrodilo na vláde, nie v rámci ústredného krízového štábu či pandemickej komisie. "Ale celú 'atómovú zbraň', (testovanie), nechá zrejme opäť na chrbte samospráv," upozorňuje zároveň Badinský na možný dôsledok rozhodnutia, ktoré oznámil v pondelok (11. 1.) premiér.



Primátor Senca zdôrazňuje, že ochorenie COVID-19 je pliaga, ktorá ničí ľudí bez ohľadu na vek, politickú preferenciu či vierovyznanie. "Treba s ňou bojovať a hľadať riešenie na jej zastavenie, no spôsob, aký zvolil predseda vlády SR, je minimálne otázny," hodnotí.



Nepáči sa mu, akým štýlom vedie šéf exekutívy boj s pandémiou, mieni, že Matovič sa neštíti používať zastrašovanie, výhovorky i zvaľovanie viny na druhých, súbežne sa prijímajú opatrenia, ktoré v dôsledku šírky výnimiek nemôžu priniesť efekt. "Liečime pravú ruku, ktorá je zdravá, a nevšímame si ľavú, ktorá nám hnije," uviedol Badinský.



Uisťuje však, že na čele samosprávy sa pripraví na nadchádzajúce testovanie a bude veriť, že "zlý sen sa už čoskoro skončí". Vyzýva tiež na disciplinovanosť i ochranu zdravia, vlastného i tých druhých.



Matovič v pondelok avizoval celoplošné testovanie, ktoré sa bude opakovať v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta. Pretestovanie sa má zrealizovať o necelé dva týždne. Samosprávy v najpostihnutejších regiónoch premiér vyzval, aby pokiaľ majú na to kapacity, uskutočnili testovanie už najbližší víkend. Absolvovanie testu má byť podmienkou na uplatnenie si výnimky zo zákazu vychádzania vrátane cesty do práce či pobytu v prírode.