< sekcia Regióny
Plánujú nadstavbu objektu Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne
Priestor, v ktorom je plánovaná nadstavba, je v súčasnosti zastrešený dreveným sedlovým krovom so stĺpikovou konštrukciou.
Autor TASR
Dolný Kubín 29. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánuje nadstaviť a vykonať stavebné úpravy objektu Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne. ŽSK vybral dodávateľa projektovej dokumentácie za 46.000 eur cez verejnú súťaž. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom projektovej dokumentácie je nadstavba jestvujúceho objektu. „Súčasťou projektového riešenia musí byť aj umiestnenie výťahu do jestvujúcej budovy. Priestor, v ktorom je plánovaná nadstavba, je v súčasnosti zastrešený dreveným sedlovým krovom so stĺpikovou konštrukciou. V rámci stavebných úprav sa krov v celom rozsahu demontuje,“ uvádza sa vo vestníku.
ŽSK požaduje do projektovej dokumentácie zapracovať bezbariérové riešenie nadstavby, plnohodnotnú nadstavbu jedného podlažia s plochou strechou, do nadstavby umiestniť triedy a simulačné miestnosti, na plochej streche nadstavby využiť zelenomodré opatrenia v prípade, že to umožní statika stavby, návrh odvodu a likvidáciu dažďovej vody zo stavby.
Predmetom projektovej dokumentácie je nadstavba jestvujúceho objektu. „Súčasťou projektového riešenia musí byť aj umiestnenie výťahu do jestvujúcej budovy. Priestor, v ktorom je plánovaná nadstavba, je v súčasnosti zastrešený dreveným sedlovým krovom so stĺpikovou konštrukciou. V rámci stavebných úprav sa krov v celom rozsahu demontuje,“ uvádza sa vo vestníku.
ŽSK požaduje do projektovej dokumentácie zapracovať bezbariérové riešenie nadstavby, plnohodnotnú nadstavbu jedného podlažia s plochou strechou, do nadstavby umiestniť triedy a simulačné miestnosti, na plochej streche nadstavby využiť zelenomodré opatrenia v prípade, že to umožní statika stavby, návrh odvodu a likvidáciu dažďovej vody zo stavby.