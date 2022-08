Plánujú obnoviť zariadenie sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši

Veľký Krtíš 14. augusta (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje obnoviť zariadenie sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že to budú bytovky v areáli Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Škultétyho ulici.



Pripomenula, že na túto investičnú akciu je spracovaná projektová dokumentácia vrátane právoplatného stavebného povolenia. Zastupiteľstvo BBSK začiatkom júla na túto rekonštrukciu schválilo finančné prostriedky z rozpočtu kraja. "Momentálne pripravujú podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby," spomenula.



Kapacita tohto zariadenia sociálnych služieb je 142 osôb. Pre TASR to uviedol vedúci sociálneho odboru, školstva a kultúry veľkokrtíšskeho mestského úradu Milan Šiška. Dodal, že z toho je 80 v domove dôchodcov a 62 v domove sociálnych služieb. "Táto kapacita, samozrejme, nestačí, preto vedie zariadenie aj poradovník čakateľov," podotkol. Informoval tiež, že keď je zariadenie verejným poskytovateľom, musí prijať každého žiadateľa z celej republiky, nielen z mesta alebo okresu Veľký Krtíš.