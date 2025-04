Plánujú rekonštrukciu mosta cez rieku Myjava

Šajdíkove Humence 5. apríla (TASR) - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) plánuje kompletnú rekonštrukciu mosta cez rieku Myjava pri obci Šajdíkove Humence v okrese Senica. Počas realizácie stavebných prác sa počíta s úplnou uzáverou mosta, doprava má byť vedená po dočasnom premostení. Vyplýva to zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,18 milióna eur bez DPH. Búracie práce a výstavba nového mosta na ceste III/1156 by mali byť zrealizované do siedmich mesiacov od prevzatia staveniska. Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa. Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorý po splnení súťažných podmienok ponúkne najnižšiu cenu.



Predmetom zákazky je okrem realizácie stavebných prác aj vyhotovenie dokumentácie na vykonanie prác, vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania. „Riešenie obchádzkovej trasy a dočasného dopravného značenia je spracované ako samostatný objekt v rámci projektovej dokumentácie,“ uvádza SÚC TTSK v opise predmetu zákazky.



Dočasné premostenie má byť riešené pomocou oceľového mostného provizória dĺžky 24 metrov pre vozidlá do 40 ton. „Premávka na moste bude vedená v jednom jazdnom pruhu obojsmerne striedavo a riadená pomocou dočasnej svetelnej signalizácie,“ doplnili krajskí cestári.