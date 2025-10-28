< sekcia Regióny
Plány vytvoriť tzv. Námestie umelcov sú o niečo bližšie k realizácii
Spoločnosť SK Centre, člen skupiny Lordship, získala stavebné povolenie na rekonštrukciu a vytvorenie námestia na kultúru a oddych.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Dlhodobé plány premeny verejného priestoru medzi ulicami Rajská a Cintorínska na tzv. Námestie umelcov, ktoré má vzniknúť v blízkosti bývalého hotela Kyjev v Bratislave, sú o niečo bližšie k realizácii. Spoločnosť SK Centre, člen skupiny Lordship, získala stavebné povolenie na rekonštrukciu a vytvorenie námestia na kultúru a oddych.
„Je to veľmi významný míľnik. Po dlhých rokovaniach sa nám vďaka spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a magistrátom podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá predstavuje kľúčový krok k naplneniu nášho dlhodobého úsilia o revitalizáciu tejto zóny,“ skonštatoval výkonný riaditeľ spoločnosti Lordship Rostislav Novák.
Za projektovou dokumentáciou „Námestia umelcov“ stojí architektonická kancelária Compass Architekti, ktorá sa zamerala na zachovanie urbanistického charakteru lokality a jej prirodzené prepojenie s okolím. Architekti kládli dôraz na kvalitu verejného priestory, navýšenie podielu zelene a vytvorenie zón na spoločenské a kultúrne aktivity. Pôvodné parkovisko bude zároveň zrušené a námestie sa má stať miestom pre chodcov, oddych a verejné využitie.
Developer aktuálne finalizuje dokumentáciu k výstavbe, prvú fázu plánuje dokončiť na budúci rok.
Spoločnosť má zároveň dlhodobo záujem aj na obnove bývalého hotela Kyjev, plány jej skomplikovalo vyhlásenie hotela i obchodného domu Prior za národnú kultúrnu pamiatku (NKP).
