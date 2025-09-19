< sekcia Regióny
Plastiku Mier zložili v Nových Zámkoch z fasády Domu mieru
Autor TASR
Nové Zámky 19. septembra (TASR) - Z fasády Domu mieru v Nových Zámkoch odstránili plastiku Mier. Mesto rozhodlo o jej zložení z objektu z bezpečnostných dôvodov. Na plastike sa objavili veľké trhliny, hrozil jej rozpad. Úlomky mohli ohroziť chodcov v okolí. Odborníci po diagnostike zhodnotili, že minimálne hornú časť plastiky treba odviezť na opravu do reštaurátorskej dielne, informovala radnica.
Plastika Mier zdobí fasádu Domu mieru, ktorý stojí na mieste bývalého prízemného domu Conlegnera, približne od 50. rokov minulého storočia. Jej autorom je významný slovenský sochár Otto Csicsátka. Realistické dielo znázorňuje postavu matky s dieťaťom. Holubica sediaca na matkinom pleci znázorňuje mier, dieťa drží knihu ako symbol vzdelania.
