Plášťovce chcú zachrániť kaštieľ Palásthyovcov pred zatekaním

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Podľa vestníka Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota zákazky 414.331,16 eura.

Autor TASR
Plášťovce 13. augusta (TASR) - Oporné múry kaštieľa Palásthyovcov v Plášťovciach v Levickom okrese majú pred zatekaním ochrániť nové vodozádržné opatrenia. Projekt na ich realizáciu pripravuje obec. Podľa vestníka Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota zákazky 414.331,16 eura.

Cieľom projektu je zachytenie zrážkovej vody zo strechy a z dvora kaštieľa. Tá v súčasnosti vteká do jeho areálu a spôsobuje škody v systéme oporných múrov i v historickej pivnici objektu.

„Navrhované opatrenia prispejú k ochrane územia pred zaplavením a zároveň budú zadržiavať vodu, ktorá sa bude dať využiť počas sucha,“ konštatuje sa v projekte.

V rámci stavebných prác bude v areáli kaštieľa vybudovaná dažďová záhrada a zberné jazierko. Pribudnú tu aj dve retenčné nádrže a vsakovací objekt s odvodňovacou plochou. „Zároveň vzniknú dva oporné múry a jeden z už existujúcich múrov sa odvodní, aby nebola ničená jeho statika,“ uviedla obec.
